As famílias referenciadas nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) em Formiga recebem semanalmente as chamadas “cestas verdes”, montadas pela equipe do Banco Municipal de Alimentos (BMA).

Nesta semana, o prefeito Eugênio Vilela e o secretário municipal de Desenvolvimento Humano, Rui Palomo, acompanharam a entrega dos alimentos no CRAS 2, que fica no Bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Foram repassadas cerca de 600 cestas verdes aos CRAS 1, 2 e 3 e os CRAS Volantes do Maringá e do Cidade Nova. Além de verduras e legumes doados por parceiros do BMA e adquiridos das hortas urbanas e de pequenos produtores familiares através do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), as cestas contaram com rosquinhas, biscoitos, doce, maionese e feijão.