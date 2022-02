Cidades que decretaram situação de emergência ou calamidade pública em decorrência das chuvas de janeiro, em Minas, poderão contar com crédito de R$ 200 milhões para construção de moradias populares.

O investimento foi anunciado pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) nesta terça-feira (1º). Segundo o banco, a intenção é que sejam construídas moradias em terrenos próprios das prefeituras para que, em seguida, as casas sejam doadas às famílias que perderam tudo.

Segundo o Governo de Minas, R$ 182 milhões do crédito previsto poderão ser solicitados pelos municípios com juros prefixados de 0,5% ao mês e até 96 meses para pagar, incluída carência de 12 meses.

Cada cidade pode inscrever projetos financiáveis entre R$ 100 mil e R$ 2 milhões e a contratação já está disponível no site do BDMG.

Situação de emergência

Segundo balanço divulgado pela Defesa Civil de Minas Gerais em 29 de janeiro, 410 municípios do Estado estavam em situação de emergência devido aos temporais do início do ano.

Ainda de acordo com o levantamento, 56.903 pessoas foram diretamente atingidas pelas precipitações desde outubro do ano passado, quando foi iniciado o período chuvoso. Ao todo, 8.109 mineiros ficaram desabrigados e 48.794 desalojados (quando são impedidos de ficar em casa de forma temporária).

Fonte: Hoje em Dia/Agência Minas