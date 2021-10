Ao menos 61 pessoas foram retiradas de suas casas após ficar constatado que a barragem de água de Paraisópolis, no Sul de Minas, apresenta avarias na estrutura. Desde o ano passado ela está em nível 3 – considerado de emergência.

Por meio de nota, divulgada na tarde desta sexta-feira (1º), a assessoria de imprensa da cidade informou que “há risco de rompimento”, mas a evacuação não foi de urgência e já era uma ação programada.

De acordo com o município, a barragem é responsável por abastecer a cidade quando necessário, em caso de seca, por exemplo. Neste ano, a atual administração iniciou os trâmites para o registro da represa e, em setembro, equipes do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) estiveram no local e afirmaram que a retirada das famílias seria necessária. O cadastro dos moradores foi realizado nos últimos dias.

“Nós tivemos uma nova avaliação e vamos aumentar a área de evacuação da represa que é acima da usina. Nossa equipe está desde de manhã orientando as famílias que vão ser conduzidas parea casa de familiares ou hotéis com toda a assistência necessária que existe. Os animais também estão sendo direcionados de forma correta para locais mais seguros. Existe um risco de rompimento, mas a represa não está rompendo”, explicou o prefeito Éverton de Assis em vídeo postado nas redes sociais da Prefeitura.