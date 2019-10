A notícia da morte de Jorge Fernando na noite do último domingo (27) pegou muitos amigos de surpresa. Colaboradores do diretor de longa data, como Marisa Orth e Edson Celulari, usaram as redes sociais para celebrar o diretor: “Sua participação na história da televisão brasileira foi feita de grandes e merecidos sucessos como diretor”, escreveu Celulari.