A farmacêutica Cimed, com fábrica em Pouso Alegre, no Sul de Minas, é a primeira do setor na América Latina a ingressar na ciência espacial.

“Somos a primeira farmacêutica nacional a investir no desenvolvimento da ciência espacial. Vamos disputar no mercado das multinacionais”, é parte do comunicado de João Adibe Marques, presidente da empresa. O projeto terá R$ 300 milhões de investimento. Proteína do vírus Covid será levada para estudo no espaço, em dezembro.

Cimed X é um projeto de longo prazo do grupo, que é a terceira maior farmacêutica do Brasil. O objetivo é pesquisar e desenvolver novos produtos e moléculas até mesmo no espaço. O projeto começou há cinco meses. Em 2 de dezembro, o presidente do grupo esteve na Nasa, em Cabo Canaveral, para lançamento oficial.

A empresa amplia seus investimentos, que em 2020 contou com anúncio de R$ 200 milhões para uma nova fábrica que vai gerar mais 500 empregos em Pouso Alegre e inauguração de um novo Centro de Distribuição (CD). As unidades fabris, gráfica e CD estão em Pouso Alegre e São Sebastião da Bela Vista e há mais de 20 CD’s em todo o país.