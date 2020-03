Por Priscila Rocha – Últimas Notícias

A Farmácia da Valéria/Rede Entrefarma realizará, a partir das 14h desta quinta-feira (19), a distribuição gratuita de álcool em gel para a população.

De acordo com o estabelecimento, a ação será realizada com o intuito de colaborar com as ações de prevenção à pandemia causada pelo coronavírus (covid-19). “Realizaremos esta ação conscientes da responsabilidade que um estabelecimento de saúde exerce na sociedade, junto a natural vontade de ajudar ao próximo e a comunidade”, informa a farmácia.

Serão distribuídos 50 ml de álcool em gel 70% por pessoa. O produto foi manipulado pela farmácia e é necessário que as pessoas levem frascos. A ação deverá atender cerca de 400 pessoas.