As unidades da Farmácia de Minas estão fechadas nesta segunda (20) e terça-feira (21). A suspensão temporária do serviço se deve ao ponto facultativo e ao feriado do Dia de Tiradentes. A informação foi dada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

A única exceção acontece na Farmácia Integrada de Montes Claros, no Norte de Minas, que funcionará nesta segunda.

Em comunicado, a SES-MG destacou as unidades da Farmácia de Minas não são um serviço de urgência. Pelo contrário, acrescenta a pasta, prezam pelo agendamento prévio das atividades.

Atualmente, os usuários das farmácias do Estado em Belo Horizonte e Juiz de Fora, na Zona da Mata, contam com a entrega de medicamentos em casa. A distribuição em domicílio foi possível após um convênio firmado entre o Executivo e o aplicativo de transporte de passageiros 99.