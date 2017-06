A Farmácia Municipal José César Augusto Maia já tem data para começar a atender no Edifício Antônio Vieira: 17 de julho. A obra de adaptação da sala que receberá o órgão está em fase final e será entregue no início de julho.

A mudança para o Antônio Vieira será feita de 10 a 14 de julho. Nesse período, a farmácia vai ficar fechada. “Orientamos os usuários a procurarem a medicação antes desse período, de preferência na semana anterior. Essa orientação vale tanto para os usuários da farmácia básica como para componentes especializados e mandado de segurança”, observou a coordenadora da Farmácia Municipal, Lorena Pedrosa.

A inauguração do novo local de atendimento ocorrerá no dia 17 de julho, às 11 horas. Será realizada uma cerimônia que contará com a participação do prefeito Eugênio Vilela.

O atendimento é feito atualmente na Praça Olegário Maciel, 47, Centro. Após a mudança, será feito à rua Doutor Teixeira Soares, 264, Centro.

A mudança

A mudança de local da prestação do serviço da Farmácia Municipal visa atender melhor os usuários, já que a sala estará totalmente adaptada e preparada para esse tipo de atendimento, além de ficar mais próxima da área hospitalar.

“Os formiguenses só têm a ganhar com a mudança. O fornecimento de medicamentos pelas empresas contratadas pela Secretaria de Estado de Saúde está sendo regularizado e teremos ainda mais espaço para fazermos nosso estoque. Além disso, economizaremos com o aluguel, pois as salas onde funciona hoje a farmácia são alugadas”, explicou o secretário municipal de Saúde, José Geraldo Pereira.

Segundo Lorena, a mudança também atenderá uma auditoria feita pela Superintendência Estadual de Saúde entre os dias 19 e 23 deste mês. Os auditores sugeriram a mudança de local de atendimento por entenderem que a infraestrutura atual não é adequada às leis.