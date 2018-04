A Farmácia Municipal José César Augusto Maia, que é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde ficará fechada na quinta-feira (26) e sexta-feira (27) da próxima semana, quando não haverá atendimento ao público.

De acordo com a Secretaria de Saúde, a Farmácia Municipal ficará fechada para a contagem de estoque de medicamentos e o lançamento do novo sistema de trabalho da farmácia (SIGAF), ou seja, serão realizadas as devidas adequações exigidas pela última auditoria realizada no ano passado pelo Estado.

Atualmente, a Farmácia Municipal conta com quatro servidores, três atendentes e um estoquista. O horário de atendimento dela é de 8 às 16 horas.