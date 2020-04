Prateleiras vazias e muitas incertezas sobre a reposição dos medicamentos. Essa é a atual situação da Farmácia Municipal, que funciona no Edifício Antônio Vieira, que já sofre com os impactos da pandemia do coronavírus.

De acordo com informações da Secretaria de Saúde, o órgão está sem medicamentos para pressão, colesterol, depressão, bronquite, asma e dor, como a dipirona.

O desabastecimento ocorre devido ao atraso na entrega dos medicamentos pelos fornecedores, que avisaram sobre o atraso por meio de comunicados ao setor, já que eles dependem de outros parceiros, como distribuidores, laboratórios e transportadores, para o cumprimento dos prazos.

A secretaria informou que os pedidos foram feitos em tempo normal, porém os fornecedores não estão conseguindo fazer a entrega na data prevista. De acordo com eles, grande parte da matéria-prima para fabricação dos medicamentos vem da China e Índia e, devido às barreiras comerciais impostas por esses dois países, que representam cerca de 85% das importações brasileiras, os fabricantes e distribuidores não estão conseguindo comprar material para confecção e comercialização.