A Farmácia Municipal José César Augusto Maia será, em breve, transferida para o prédio da Secretaria Municipal de Saúde – Edifício Antônio Vieira.

A sala onde funcionará o setor de distribuição de medicamentos está sendo adaptada. Enquanto isso, a entrega de medicamentos continua a ser feita na farmácia localizada na praça Olegário Maciel, 47, Centro.

De acordo com o secretário de Saúde, José Geraldo Pereira, a mudança será feita com o intuito de atender melhor os usuários, já que a sala estará totalmente adaptada e preparada para esse tipo de atendimento, além de ficar mais próxima da área hospitalar.

“Os formiguenses só têm a ganhar com a mudança. O fornecimento de medicamentos pelas empresas contratadas pela Secretaria de Estado de Saúde está sendo regularizado e teremos ainda mais espaço para fazermos nosso estoque. Tudo isso além de economizarmos com o aluguel, pois as salas onde funciona hoje a farmácia são alugadas”, explicou o secretário.

Falta de medicamentos

De acordo com a coordenadora da Farmácia Municipal, Lorena Pedrosa Gomes, acredita que o estoque seja abastecido completamente ainda neste mês. “Recebemos uma grande quantidade de insumos na semana passada e mais uma remessa nesta semana. Felizmente, a situação está se normalizando”, disse. Foram entregues medicamentos muito procurados pela população. Estão entre eles: Omeprazol, Biperideno, Amitriptilina, Haldol, Fluoxetina e Depakine.