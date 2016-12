O setor atacadista distribuidor registrou aumento de 6,47% no faturamento de janeiro a outubro, em termos nominais, de acordo com pesquisa mensal feita pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados (Abad).

Na comparação com outubro do ano passado, houve queda de 3,4%. Antes de setembro, a queda foi de 0,29%. Em termos reais, já descontando a inflação, o faturamento caiu 2,44% no acumulado do ano, -10,51% em relação a outubro de 2015 e -0,55% em relação ao mês de setembro.

“Era um resultado previsto, diante do cenário atual de alto índice de desemprego. Mesmo assim ainda esperamos que o último trimestre, em razão das festas de fim de ano, ajude o setor a manter a média de crescimento acumulado no ano na casa de 7%, em termos nominais. Por isso, nossa expectativa é de encerrar 2016 com uma leve alta de até 1% no faturamento em termos reais”, disse o presidente da Abad, José do Egito Frota Lopes Filho.