Da Redação

O proprietário de uma fazenda localizada no município de Pedra do Indaiá foi multado em mais de R$100 mil por desmatamento de aproximadamente 99 hectares sem a devida autorização dos órgãos competentes.

De acordo com o 1º Grupamento do 3º Pelotão de Meio Ambiente, durante patrulhamento na quarta-feira passada (14), militares se depararam com uma destoca (ato de arrancar os tocos que ficam no terreno após o abatimento das árvores) em área comum e em Área de Preservação Ambiental (APP) na referida fazenda, localizada no km 219 da rodovia MG-164.

Ao perceber a presença dos policias, os operários fugiram. No local, os militares encontraram um trator, uma retroescavadeira e uma pá escavadeira.

O proprietário da fazenda, assim como o proprietário dos veículos foram identificados e multados. O fazendeiro foi autuado em R$99.666,71, por intervenção em APP, área comum e pelo corte de 41 pequizeiros, e em mais R$8.972,66, por causar intervenção em recurso hídrico.

Já o proprietário dos veículos foi autuado em R$99.666,71, por intervenção em APP e em mais R$1.435,34 por utilizar tratores em florestas sem o registro no Instituto Estadual de Florestas (IEF) e por dificultar a fiscalização do poder público.

As atividades no local foram suspensas até a regularização junto ao órgão ambiental competente sendo apreendidos 11.664 estéreos de lenha nativa e um trator.

A Polícia de Meio Ambiente solicita o apoio da população com intuito de identificar e denunciar possíveis desmatamentos irregulares, repassando as informações para o 3º Pelotão de Meio Ambiente pelo telefone 3322-1454, ou pelo Disque Denúncia Unificado – 181.