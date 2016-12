O Formiga Esporte Clube (FEC) anunciou a desistência da participação no Módulo II, do Mineiro 2017. Por meio de nota enviada à Federação Mineira de Futebol (FMF) na sexta-feira (16), posteriormente publicada na página oficial do clube no Facebook, o presidente do Formiga, Arnaldo Gontijo, alegou “dificuldades financeiras” e confirma que o time não disputará a competição.

Na quinta-feira (15) a FMF divulgou a tabela de jogos e o Regulamento Específico da Competição (REC), no mesmo dia a entidade entrou de férias e retorna às atividades no dia 2 de janeiro. Assim sendo, o clube segue inscrito no Módulo II até um pronunciando oficial da desistência do Formiga feito pelo diretor de competições da Federação, Paulo Bracks.

O FEC está no Grupo A da competição, junto com: Guarani-MG, Nacional de Muriaé, Betinense, Social e Tupynambás. Caso seja confirmada a desistência por parte da FMF, o Módulo II pode seguir com 11 equipes.

Confira a nota na íntegra:

“Manifestamos com pesar a desistência do Formiga Esporte Clube à competição desportiva do Campeonato da primeira divisão do módulo II de 2017, visto às dificuldades financeiras que o clube se encontra.

Visando o bem estar dos nossos atletas, torcedores, colaboradores e funcionários, o clube tem o compromisso de agir de forma consciente com os mesmos.

Ademais, agradecemos a grande oportunidade que esta renomada instituição, a Federação Mineira de Futebol, concedeu ao Formiga Esporte Clube.

Desejamos a todos os clubes uma ótima competição, mantendo o foco, a determinação, e, sobretudo, o trabalho em equipe.

Arnaldo Gontijo,

Presidente do Formiga”