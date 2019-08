Redação Últimas Notícias

O Formiga Esporte Clube (FEC) está se destacando na Copa Gol de Placa de Escolinha de Futebol 2019. A equipe lidera as duas categorias em que participa.

A competição estadual teve início neste mês e é disputada por 71 equipes de todo o Estado entre as categorias sub-8 e sub-17.

O FEC disputa as categorias sub-15 e sub-17. No sábado (17) as equipes foram a Bom despacho enfrentar, pela 3ª rodada da copa, a equipe Famorine.