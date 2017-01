A situação financeira do Formiga Esporte Clube (FEC) levou a diretoria a optar pela desistência de participar do Módulo II do Campeonato Mineiro, no fim do ano passado, porém a Federação Mineira de Futebol (FMF) não viu o fato com bons olhos. O “abandono” do clube deixou a situação financeira do Formiga pior ainda, pois a FMF aplicou uma multa de R$ 100 mil, além do rebaixamento, que era previsto.

Em ofício, publicado nessa quarta-feira (11), pela Diretoria de Competições, a entidade máxima do futebol mineiro decidiu por: “Aplicar a pena de rebaixamento ao Formiga Esporte Clube, devendo o clube retornar, após o período de inatividade, na Segunda Divisão de profissionais, se assim pretender. Aplicar a multa de R$100 mil reais ao Formiga e suspender o clube de disputar todas as competições chanceladas pela DCO nos próximos dois anos, ou seja, 2017 e 2018”, constava no ofício. Além das sanções citadas, o caso foi encaminhado ao Tribunal de Justiça Desportiva.

Segundo consta no ofício, as justificativas da entidade para as decisões foram que o Formiga aceitou a participação na competição, ciente das sansões que poderia sofrer, em caso de desistência, segundo consta no Regulamento Geral das Competições (RGC), ter causado prejuízo técnico e de logística para todos os clubes participantes, além das implicações negativas ao Campeonato.