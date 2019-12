Redação Últimas Notícias

A expectativa para o ano letivo de 2020 não está sendo das melhores para vários pais e mães de alunos da educação infantil do município. Fechamento de turmas e transferências de alunos para outros bairros ou para escolas de ensino fundamental e médio têm tirado o sono de algumas famílias.

As mudanças foram feitas pela Secretaria de Educação e Esportes do município e, segundo reclamam alguns pais, não foram informadas previamente.

Uma das reclamações diz respeito ao fechamento da turma do maternal II da Escola Municipal Angelita Gomes Pereira. De acordo com os pais, todos os alunos dos bairros Cidade Nova, Balbino Ribeiro e São Cristóvão que ingressariam naquela unidade escolar no 2º ano da educação infantil foram transferidos para o CEI Conceição Maria de Almeida, localizado no Engenho de Serra. “A sala hoje [2019] tem 16 alunos, a nova turma teria essa média para mais, então não justifica fechar a turma e levar as crianças para outro bairro”, reclama uma mãe que se sentiu prejudicada com a mudança.

Os pais que residem no bairro Engenho de Serra também não estão satisfeitos. Eles reclamam do planejamento da Secretaria de Educação que irá transferir os alunos dos 1ºs e 2ºs períodos da creche do bairro para a Escola Estadual Professor Tonico Leite (GOT). Além da precariedade da estrutura, os pais consideram o espaço totalmente inadequado para as crianças, com muretas e escadas por toda parte e um fluxo intenso de pessoas que abrem e fecham os portões da escola. “E tem ainda o fato de que nossos filhos terão que conviver com alunos de até 18 anos. Não acho isso adequado e se fosse, as escolas não seriam separadas como são”, comentou uma das mães que compõe um grupo formado em uma rede social por pais que pretendem impedir a mudança que afetará 34 crianças no total.

A ida de alunos da rede municipal para a escola Tonico Leite faz parte de um projeto de municipalização da unidade de ensino que tem convivido com uma queda considerável no número de alunos nos últimos anos.

Reclamação semelhante tem pais de crianças do bairro Nossa Senhora de Lourdes e adjacências devido à liberação de vagas de crianças e, em alguns casos, bebês na Escola Miralda da Silva de Carvalho. Uma das reclamantes tem um filho de apenas 1 ano e 8 meses e questiona a estrutura da escola para recebê-lo e a questão da convivência entre idades tão diferentes. Essa mesma mãe havia inscrito o filho para o CEI Nelson Alvarenga e foi surpreendida com a mudança para uma escola de ensino fundamental. No bairro ainda há o CEI Dercy Alves Praça. “Fui perguntar na escola Miralda o porquê. Eles falaram que tem uma sala para atender as crianças, mas não sabem se vai dar certo. Coitados dos nossos filhos. A Secretaria de Educação manda as crianças para uma escola que não tem estrutura para atender bebês”, comentou indignada.

Pedido de Providências Os casos relacionados aos bairros Cidade Nova e Engenho de Serra foram assunto na reunião de segunda-feira (2) da Câmara de Formiga, quando o vereador Sandromar Vieira (Sandrinho da Looping) fez uso da palavra durante os pedidos de providência para questionar o secretário de Educação, Cid Corrêa, sobre tais mudanças. O vereador perguntou ainda, se foi realizado um estudo prévio para garantir que as mudanças serão benéficas. Foto: divulgação Câmara Municipal

Secretaria de Educação

Todas as questões colocadas pelos reclamantes, que preferiram não se identificar por medo de retaliações, e pelo vereador Sandrinho foram repassadas pelo Últimas Notícias ao secretário de Educação e Esportes, Cid Corrêa. Apesar de não tratar de questões relativas à segurança de crianças da educação infantil em escolas que atendem alunos dos ensinos fundamental e médio e sobre a precariedade da estrutura do Tonico Leite, o responsável pela pasta explicou que todas as mudanças feitas e que agora são alvo de questionamentos se fundamentam na Portaria nº 06, de 10 de outubro de 2019, onde estão estabelecidos critérios que classificam os candidatos às vagas oferecidas por: proximidade da residência; idade da criança; pais que trabalham fora e condições sociais específicas. O secretário afirma ainda, que há critérios legais a serem cumpridos no que diz respeito ao número de alunos por turma o que explica tanto a não abertura de nova turma do maternal II na escola localizada no Cidade Nova, quanto a criação de novas vagas nos espaços físicos disponíveis (escolas Miralda e Tonico Leite).

“Sobre a questão da Escola Municipal Angelita Gomes Pereira, a instituição não possui a etapa creche da educação infantil em seu registro de funcionamento. Porém, em 2019, devido à grande demanda no CEI do Engenho de Serra foi proposta a abertura de uma turma. O mesmo ocorreu na Escola Miralda. Para atender a grande demanda do CEI Dercy e também Nelson Alvarenga foi aberta uma turma de maternal II na escola de ensino fundamental. Isso garantiu o atendimento de toda a demanda. Contudo, para o ano de 2020, o CEI Conceição Maria de Almeida será capaz de atender toda a demanda da etapa creche (berçário, maternal I e maternal II) em sua própria unidade, como sempre ocorreu, considerando ainda que o número de crianças dos bairros Cidade Nova, Balbino Ribeiro e adjacências são inferiores ao necessário para se formar uma nova turma. Falando-se ainda do CEI Conceição Maria de Almeida, no final do ano 2018, os pais residentes na região, inclusive aos matriculados na pré-escola desse CEI, foram beneficiados com a oportunidade de matricular seus filhos em uma turma de 1º ano, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, porém, em atividade na Escola Estadual Tonico Leite (GOT). Garantiu-se assim, mais conforto para essas famílias e também a valorização da instituição estadual que sofre com a brusca redução do número de alunos. Dessa forma, para o ano de 2020, foi proposta a continuidade desses alunos que permanecerão na Rede Municipal de Ensino, porém com a turma atendida na Escola Tonico Leite. Logo teremos turmas de 1º e 2º anos garantidas”, explicou o secretário, que garante que a secretaria que ele comanda age sempre com lisura e que ela está de portas abertas para atender os pais e buscar soluções.