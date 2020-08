A Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg) doou 100 ventiladores pulmonares ao governo federal nesta quarta-feira (26), durante encontro entre o presidente da República, Jair Bolsonaro, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, e o presidente da federação, Flávio Roscoe, que estiveram na região do Vale do Aço para a cerimônia de reativação do alto-forno 1 da Usiminas.

Bolsonaro foi recepcionado por Flávio Roscoe no aeroporto de Ipatinga, onde simbolicamente recebeu a doação.

A Federação doou recentemente ao governo do Estado 1.600 respiradores que serão distribuídos a hospitais e municípios, respeitando critérios técnicos da Secretaria de Estado de Saúde (SES) e considerando o diálogo com as prefeituras.

O equipamento foi idealizado e é produzido pela Inspirar, uma empresa Health Tech que nasceu da inquietação e percepção dos sócios da Tacom para minimizar os impactos no sistema de saúde gerados pela pandemia da Covid-19 e que contou com o suporte da Fiemg, que mobilizou a indústria e arrecadou recursos para viabilizar o projeto.