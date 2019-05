Anualmente, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, presente em Formiga, realiza um evento destinado à população formiguense. Neste ano, a terceira edição da “Feira de Saúde” acontecerá neste sábado (25), na Praça Ferreira Pires, a partir das 8 horas.

De acordo com Carlos Alberto Pereira Silva de Souza, pastor e organizador do evento, a atividade apresentará aos participantes “simples hábitos que melhoram a qualidade de vida”: alimentação saudável; consumo regular de água; ar puro; exposição moderada à luz solar; prática de atividade física; repouso; equilíbrio no trabalho, no lazer e nas relações pessoais; confiança.

“O nosso objetivo é incentivar a população a praticar hábitos simples e saudáveis, chamados de remédios naturais. Acreditamos que o indivíduo é um ser integral e, para que ele possa viver melhor, é necessário equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Este evento visa fazer a diferença no cotidiano dos cidadãos”, destacou Carlos Alberto.

A Feira da Saúde conta com o apoio da Administração Municipal, através da secretaria de Saúde, e do Centro Universitário de Formiga. Ao todo, serão 90 voluntários, que estarão divididos em nove estandes temáticos. Durante o evento, haverá a distribuição do livro “Esperança para a família – Um caminho para um final feliz”.