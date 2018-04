A Escola Estadual Dr. Abílio Machado (Polivalente) sediará nesta sexta-feira (13) a 3ª edição da Feira de Gastronômica. O evento é aberto ao público e ocorrerá a partir das 19h30, no ginásio poliesportivo da escola.

O público terá a oportunidade de degustar, a preços populares, pratos como macarrão à bolonhesa, torta de frango, feijão tropeiro, pão de queijo com linguiça, pudim, galinhada, churrasco, dentre outros pratos que serão produzidos pelos alunos do ensino fundamental, médio e profissionalizante da escola. “A Feira Gastronômica envolve alunos, professores e gestores com o objetivo de um grande trabalho em grupo na aquisição de novos e práticos conhecimentos”, destacou a diretora da escola, Ana Paula Santiago.

A Escola Estadual Dr. Abílio Machado está localizada à avenida Ramiro Corrêa, 250, no bairro Areias Brancas, o ginásio onde a feira acontecerá fica ao lado da escola, na rua Vitalina Senhoria Dias, s/n.