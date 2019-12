O Setor de Políticas Rurais, divulgou nesta quarta-feira (18) um balanço da regularização das atividades na Feira Livre.

Conforme os dados, 70,4% dos produtores-feirantes adquiriram a “Autorização Individual de Feirantes” e poderão atuar no próximo sábado (21).

Dos 88 produtores, 62 poderão comercializar normalmente hortifrúti, queijos, doces, iogurtes e carnes.

No dia 7 deste mês, a Secretaria de Fiscalização e Regulação Urbana, o setor de Políticas Rurais e a Vigilância Sanitária realizaram uma fiscalização na Feira Livre. A ação foi realizada em parceria com o Ministério Público. Na ocasião 63 produtores foram impedidos de comercializar produtos na feira.

Os feirantes que ainda não estão em dia com as exigências legais precisam procurar, o quanto antes, o setor que está situado à rua Nossa Senhora da Abadia, 574, no Água Vermelha ou a Vigilância Sanitária, localizada à rua Doutor Teixeira Soares, 150, no Centro.

Luciano Gaspar Alves, um dos feirantes que já está com a documentação regularizada, investiu e montou um “Açougue Móvel” totalmente equipado com o maquinário necessário para que as carnes fiquem devidamente acondicionadas, de acordo com as exigências da Vigilância Sanitária e do Ministério Público.

“Trabalho na Feira Livre desde adolescente. Antes, atuava com meu pai. Há 20 anos sou responsável pela atividade comercial. Desde a primeira reunião, que aconteceu há cinco anos, estou preparando este açougue móvel e a documentação, para que possa continuar a minha atuação de produtor-feirante. Todas as carnes são devidamente inspecionadas. A população formiguense que frequenta a feira terá a garantia de comprar produtos de qualidade, o que é o diferencial da minha atividade”, comentou.

Um dos feirantes montou um “açougue móvel” (foto: divulgação)

