A Prefeitura de Formiga publicou, na segunda-feira (20), o decreto 8.210 que trata da flexibilização do comércio em Formiga.

Entre os segmentos tratados está a Feira Livre de Formiga, que desde o dia 28 de março está sem funcionar no Terminal Rodoviário como medida preventiva ao novo coronavírus.

Agora, o setor voltará à atividade, porém em outro local: no Parque de Exposições Luiz Rodrigues Belo Primo. O retorno está marcado para este sábado (25).

Conforme informou o Setor de Políticas Rurais, a feira será realizada somente aos sábados, de 6h às 12h. Para a volta das atividades, o Executivo impôs restrições e medidas de segurança em saúde como prevenção à Covid-19.

A primeira delas é o controle do fluxo de comerciantes e consumidores no local que será feito pelos funcionários da Associação dos Feirantes do Centro-Oeste de Minas Gerais (AFCOG). O número de pessoas autorizadas a entrar por vez na feira será correspondente ao número de atendentes por barraca (máximo dois atendentes).

A entrada ao parque será pelo portão localizado na esquina da Avenida Juca Almeida com a rua José do Patrocínio e a saída pelo portão que fica na rua José do Patrocínio próximo à esquina com a rua Marciano Montserrat.

De acordo com o Setor de Políticas Rurais, todos os feirantes que possuem a Autorização Individual de Feirante regularizada poderão comercializar seus produtos. As barracas deverão ficar a 3 metros de distância uma das outras e seguir todas as normas de segurança em saúde descritas no decreto municipal. Os feirantes poderão vender lanches, bebidas e refeições, porém esses alimentos não poderão ser consumidos dentro do parque, somente na parte externa.

A administração municipal vai arcar com o aluguel do espaço para o retorno das atividades da feira, porém as despesas com água, energia elétrica e limpeza ao final das atividades da feira ficarão por conta da Associação dos Feirantes do Centro-Oeste de Minas Gerais. Para iniciar os trabalhos, o Sindicato dos Produtores Rurais de Formiga já está providenciando a limpeza e iluminação do parque, que conta com 30 banheiros masculinos e 30 femininos.

Fonte: Decom