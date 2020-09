Da Redação

Este sábado (5), marcou o retorno da Feira Livre ao seu lugar de costume. A volta para as proximidades do Terminal Rodoviário foi autorizada pelo decreto 8402, publicado na sexta-feira (4).

De acordo com a administração, todas medidas de segurança para evitar a propagação do novo coronavírus foram tomadas.

Além disso, o Projeto Feira recebeu dos produtores feirantes a doação de mais de 150 kg de alimentos que foram encaminhados ao Asilo São Francisco e para a Santa Casa.

A Polícia Militar esteve presente no local durante toda a manhã.

A venda de hortifrutigranjeiros por produtores de Formiga havia sido transferida para o Parque de Exposições Luiz Rodrigues Belo Primo no dia 25 de abril, por meio de decisão da administração expressa no decreto 8.210 de 20 de abril. A reabertura em outro local ocorreu quase um mês após a suspensão das atividades que afetaram vários outros setores econômicos do município.