Para melhor atender as pessoas que desejam ir à Feira Livre – atualmente instalada no Parque de Exposições como medida preventiva à Covid-19 -, a empresa responsável pelo transporte coletivo em Formiga disponibilizará, aos sábados, três linhas de ônibus que passarão pela região do Parque de Exposições Luiz Rodrigues Belo Primo, a cada 20 minutos.

Os veículos que fazem as rotas Maringá-Centro, Santa Luzia-Planalto e Rosa Mística-Bom Pastor circularão das 6h30 às 11 horas.

De acordo com a empresa, não haverá alteração no valor da passagem.