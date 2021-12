Neste sábado (4), o Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA), por meio do projeto ‘Feira Solidária’, recebeu a doação de 500 quilos de mantimentos.

De acordo com o coordenador do BMA, Anuar Teodoro Alves, a parceria com os produtores feirantes é de fundamental importância para a manutenção da segurança alimentar e nutricional na cidade.

Os alimentos foram encaminhados para as seguintes instituições: Casa da Criança e do Adolescente, Residência Inclusiva, Casa de Apoio em BH, Asilo São Francisco e Santa Casa.

Anuar destacou ainda o apoio que recebeu de Landico, da Rádio Feira, do voluntariado da Santa Casa de Caridade e do Tatame do Bem.