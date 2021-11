A Segurança Alimentar e Nutricional em Formiga é promovida com o trabalho permanente realizado pelo Banco Municipal de Alimentos, que busca diariamente o alimento onde sobra e levando onde falta.

O Projeto Feira Solidária que é desenvolvido aos sábados em parceria com feirantes de Formiga. O objetivo é captar os alimentos que não foram comercializados e direcionar à rede socioassistencial do município e da região.

Hoje (27), a equipe do projeto recebeu a doação de mais de 300 quilos de alimentos.

Os mantimentos foram encaminhados para a Casa da Criança e do Adolescente, Residência Inclusiva, Casa de Apoio em BH, Santa Casa de Caridade e Asilo São Francisco de Assis.

O coordenador do projeto, Anuar Teodoro Alves, agradeceu pelas parcerias com os produtores rurais e com a ‘Rádio Feira’ (Serginho Landico) que faz a divulgação das atividades.

Fonte: Banco de Alimentos