Os mais de cem produtores feirantes de Formiga, que expõem produtos no Terminal Rodoviário, receberão um kit feira contendo novas barracas e jalecos.

Os kits serão doados pelo deputado federal Zé Silva com o objetivo de garantir higiene, segurança e nutrição dos alimentos. A distribuição será feita pela Prefeitura.

A doação dos kits foi anunciada na sexta-feira (27), durante visita do deputado a Formiga. No encontro, realizado a convite do vereador Mauro César, foram discutidas as demandas dos feirantes e a realidade dos programas de aquisição de alimentos no município.

Zé Silva explicou os programas e projetos da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA), e comentou ainda que pretende acompanhar o enquadramento da Associação dos Produtores Feirantes de Formiga (Aproff) no Programa Mais Gestão, do MDA, que promove o fortalecimento da agricultura familiar por meio da qualificação do sistema de gestão da associação.

O próximo passo da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é cobrir o local onde é realizada a feira livre. A administração municipal conta com o apoio do deputado para realizar mais essa ação. A intenção da secretaria é melhorar a condição para feirantes e clientes.

Participaram do encontro o secretário de Desenvolvimento Econômico, Alisson Sá; o presidente da Aproff, Fabrício Sanábio; o presidente da Colônia de Pescadores, Evaldo Ribeiro, os vereadores Piruca, Flávio Couto e Sidnei Ferreira, além dos membros do Setor de Políticas Rurais da Prefeitura.