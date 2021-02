Aguardado nesta quarta-feira (3) pela diretoria do Cruzeiro, o novo comandante celeste, Felipe Conceição, definiu a comissão técnica que o acompanha para os desafios da temporada, cujo principal objetivo é a busca pelo acesso à Série A do Brasileiro.

A assessoria de imprensa do clube informou que a nova comissão terá o auxiliar Fabrício Vasconcellos, o preparador físico Ronaldo Torres e o analista de desempenho Bernardo Lima. Fabrício já trabalhou com Conceição no Botafogo; Ronaldo esteve com o treinador no Guarani, e Bernardo veio do Goiás.

Conceição já vem conversando com a cúpula cruzeirense, sobretudo com o presidente Sérgio Santos Rodrigues e o diretor de futebol André Mazzuco. Mas a partir desta quarta, os encontros passarão a ser frequentes, a respeito do planejamento que visa a uma vaga na elite nacional.

O técnico e a agremiação firmarão vínculo até dezembro de 2021. A estreia de Felipe nos celestes será no dia 28 deste mês contra o Uberlândia, pelo Campeonato Mineiro.