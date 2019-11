Desde 2017, Felipe Neto brigava na Justiça com Silas Malafaia por conta de uma das suas alfinetadas ao conservadorismo onde disse que o pastor “explora a fé das pessoas para enriquecer”. Agora, ambos fizeram um acordo que exige que o Youtuber grave um vídeo sobre Malafaia.

arrow-options Reprodução/Instagram Felipe Neto e Silas Malafaia





Na época em que começou o processo, Felipe Neto disse que Malafaia estava querendo condená-lo à prisão.

” Silas Malafaia está me processando criminalmente, buscando minha condenação à prisão, simplesmente por eu ter acabado com seu esquema de boicotes a empresas que apoiam causas LGBT . Meu vídeo continua no ar, minha luta contra o processo será até o fim”, escreveu.

Mas, de acordo com o colunista do O Globo Lauro Jardim, os dois acabaram de entrar em um acordo. Até a próxima sexta-feira (8), o Felipe Neto deverá gravar um vídeo dizendo o seguinte: “Em acordo na queixa-crime (…), venho esclarecer que: eu critico a postura e não concordo com muitas coisas que o pastor Silas Malafaia fala, mas não posso provar e afirmar que ele enriquece através de fiéis.”