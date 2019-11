Na tarde deste sábado (9), Felipe Titto usou os Stories do Instagram para comentar sobre os problemas que enfrentou nos últimos tempos. Nos vídeos, ele fala sobre as feridas que teve ao ser mordido por um cachorro e, além disso, sobre a agressão que uma pessoa de seu equipe sofreu por um motorista de aplicativo.

arrow-options Reprodução/Instagram/Felipe Titto No Instagram, Felipe Titto mostra mordida de cachorro e ainda comenta sobre a agressão que sua assessora sofreu

No início, Felipe Titto dá boa tarde e afirma que vem dar boas notícias. Ele conta que o pé está com um rasgo com poucos pontos e o outro [rasgo] está cicatrizando. Em seguida, diz que abandonou a bengala. “Meu pé está bem menos inchado. Estou mancando bem pouca coisa, mas já está dando para andar quase normal”, diz.

Depois, ele comenta da recuperação da colaboração de sua equipe , que teve o nariz quebrado. “A Jéssica, que é uma das meninas da minha equipe, que, enfim, estava com aquele problema com o motorista do aplicativo, já está em casa. Teve alta ontem à noite, pós-cirurgia. Falei com ela e o nariz já está desinchando”, pontua.

Na sequência, ele fez questão de agradecer a Deus por conseguir resolver todos os problemas. “Eu fiquei pensando nisso ontem. As pessoas me mandaram: ‘poxa, se benza, cala’. Não! Só agradeço a Deus por todos os problemas que pingam em minha vida serem coisas que consigo resolver”, diz.

“Quando na nossa vida pintam problemas que estão fora do nosso alcance, aí realmente se tornam problemas. Quando vem esse tipo de coisa que está em nossa mão, que conseguimos acesso para resolver, não são problemas, são adversidades. São pedrinhas que surgem no caminho. Várias coisas piores poderiam ter acontecido”, finaliza Felipe Titto .