Antes mesmo da divulgação do balanço oficial de acidentes do feriadão de Proclamação da República, que começou nesta sexta-feira (15), já é possível contabilizar pelo menos dez acidentes considerando somente entre quinta (14) – a véspera do feriado, quando muitos pegaram a estrada – e o sábado (16) nas estradas mineiras. Ao todo, 16 pessoas morreram.

O último acidente aconteceu por volta das 17h30 deste sábado na BR-262, local conhecido como Serra da Saudade, perto de Campos Altos, no Triângulo Mineiro. Uma batida entre um ônibus de viagem e um veículo de passeio deixou cinco mortos, todos ocupantes do carro, e 35 passageiros do ônibus feridos levemente.

Outro acidente que aconteceu no fim da tarde deste sábado é o capotamento de um veículo na BR-040, altura do bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte, que deixou quatro pessoas feridas. Os bombeiros informaram que duas viaturas estão a caminho do local do acidente, no KM 565, perto da Lagoa dos Ingleses, no sentido BH. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Mais cedo, durante a manhã, ainda na BR-040, houve uma batida entre um Volkswagen Santana e um carreta Volvo na altura do KM 358 da rodovia, em Felixlândia, região Central de Minas. Um dos ocupantes do carro de passeio morreu no local e o outro foi socorrido para o Hospital de Curvelo em estado grave.