Quem sai de Belo Horizonte com destino ao Vale do Aço ou litoral capixaba precisa de paciência na tarde desta quinta-feira (29). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), há retenção na BR-381 do Anel Rodoviário até a ponte sobre o Rio das Velhas, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Às 15h30, havia um congestionamento de aproximadamente cinco quilômetros na rodovia. Não houve nenhum acidente. A retenção se deve ao grande fluxo de veículos saindo da capital. O trânsito intenso na região deve permanecer até a madrugada. Para que o trânsito na BR-381 não fique ainda pior, veículos de carga estão impedidos de trafegar pela rodovia entre 16h e 22h desta quinta.

Nas outras principais saídas da capital, como BR-040 e Fernão Dias, ainda não há congestionamento, segundo a PRF.