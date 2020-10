Um alívio para quem anda reclamando da onda de calor que atingiu Minas Gerais desde meados de setembro: a partir deste final de semana, as temperaturas tendem a diminuir em todo o Estado com a transição para o período chuvoso, conforme explicou Anete Fernandes, metereologista do Instituto Nacional de Metereologia (Inmet).

Segundo Anete, a previsão é que, apesar do aumento da umidade, a expectativa para esta sexta-feira é que a máxima chegue a 36ºC em, Belo Horizonte. Porém, a partir de sábado, a tendência é que essa temperatura comece a cair, com possibilidade de pancadas de chuvas com raios a partir de domingo.

A partir do feriado, na segunda-feira (12), a tendência é que as temperaturas máximas fiquem abaixo dos 30ºC com maior atividade pluviométrica, marcando a transição para o período chuvoso.

Calor no resto do Estado