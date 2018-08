Redação Últimas Notícias

Esta quarta-feira (15) é feriado em Formiga, mas muitas pessoas não se recordam ou não sabem qual o motivo. Em 15 de agosto é celebrado a Assunção de Nossa Senhora, solenidade da Igreja Católica referente à elevação de Maria em corpo e alma à eternidade, para junto de Deus, de forma definitiva.

O feriado foi instituído de acordo com o inciso II do artigo 1º da Lei 3.160, de 27 de abril de 2000. Na verdade, em acordo com os empresários e os poderem públicos, houve uma antecipação do feriado do dia 8 de dezembro, Dia de Imaculada Conceição, para o dia 15 de agosto, Assunção de Nossa Senhora.

Isso porque, para o comércio, o feriado do dia 8 de dezembro não era muito oportuno, devido às proximidades do Natal e festejos do final do ano. Essa mudança não foi feita somente em Formiga, mas em algumas cidades do país.