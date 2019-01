As estradas que cortam Minas Gerais foram palcos de tragédias no feriado do Ano Novo. De 0h de sexta-feira até 23h59 de terça-feira, 20 pessoas perderam a vida em acidentes. As rodovias sob jurisdição do estado foram a que mais tiveram mortes, sendo 12 no toal. Já nas vias federais, foram oito óbitos. O balanço foi divulgado nesta quarta-feira pelas polícias Rodoviária Federal (PRF) e Militar Rodoviária (PMRv).

Ao todo, foram registrados nesses quatro dias de operações, 368 acidentes. Eles deixaram, além dos mortos, 415 feridos. O recesso foi mais violento nas estradas estaduais. Foram registrados 221 ocorrências, que deixaram 202 feridos, e 12 mortes. Os números foram menores do que registrado no Natal, quando 23 pessoas perderam a vida em 343 acidentes. A violência também foi maior nas estradas federais no recesso de Ano Novo em comparação com o Natal. Nas BRs, 213 ficaram feridas em 147 acidentes. Além disso, oito pessoas morreram. No feriado anterior tivemos 11 mortes e 250 feridos em 172 acidentes.

O acidente mais grave aconteceu na BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo, na Região Central de Minas Gerais. Na sexta-feira, quatro pessoas da mesma família morreram na batida entre um Uno e uma carreta. Entre as vítimas estavam duas crianças. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Uno seguia pela rodovia, quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo rodou após uma curva, invadiu a contramão de direção e bateu de frente com uma carreta bitrem, carregada com combustível. Com o impacto, o veículo menor ficou embaixo da cabine.

Outra ocorrência aconteceu no Anel Rodoviário. Na madrugada de segunda-feira. Um carro capotou próximo ao Bairro Universitário, na Região da Pampulha. O veículo seguia no sentido Belo Horizonte / Rio de Janeiro. A vítima, de 30 anos, que trabalharia como motorista de uma empresa de aplicativos, morreu na hora. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente aconteceu por volta 4h. O veículo seguia pela rodovia, quando o motorista perdeu o controle da direção. O veículo também atingiu um poste. O motorista, Weber Rosa da Silva, ficou preso às ferragens. O Corpo de Bombeiros teve que cortar o teto do veículo para retirar o condutor.

Fiscalização

Durante o feriado, a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) aumentaram a fiscalização nas estradas. Segundo a PMRv, 38.507 veículo foram abordados, sendo que 380 foram removidos. Outros nove carros roubados foram recuperados. Foram recolhidas 129 Carteiras Nacional de Habilitação (CNH) e 427 pessoas foram detidos por dirigem sendo inabilitadas.

O número de autuações por excesso de velocidade também foi alto. Ao todo, foram 3.737 autuações por radares portáteis, média de 747,4 por dia de operação. Além disso, 22 motoristas foram presos por embriaguez ao volante e outros oito por crimes de trânsito.

Nas rodovias federais, foram fiscalizados 5.438 veículos durante o recesso. Com as imagens dos radares, foram 5.791 autuações. Também foram aplicadas 485 multas por ultrapassagem em locais proibidos. Além disso, quatro pessoas foram presas por dirigirem alcoolizadas e outras 33 foram autuadas.