Redação Últimas Notícias

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) lotada em Formiga divulgou, na tarde desta quarta-feira (2), o resultado da Operação Dia do Trabalho.

A ação teve início às 13h de sexta-feira (27) e seguiu até as 23h59 dessa terça-feira (1°). Oito acidentes foram registrados nas estradas da região e resultaram em uma morte, uma vítima com ferimentos graves e cinco com ferimentos leves.

Os acidentes foram registrados nas rodovias MG-050 (nos km’s: 193, 201, 205 em Formiga), BR-354 (nos km’s: 477 em Arcos e 522 em Formiga), MG-164 (nos km’s: 235 e 218 em Pedra do Indaiá) e um acidente no km 10 da rodovia MG-439 em Pains.

No mesmo período no ano passado foram registrados sete acidentes com quatro vítimas leves e em 2016, foram registrados seis acidentes sem vítimas.

Nos cinco dias de operação, a PRE fiscalizou 277 veículos, aplicou 45 multas, autuou 10 motoristas inabilitados. Um condutor foi preso por conduzir com C.N.H. de categoria diferente e se envolver em acidente, seis veículos foram removidos e 35 retidos para regularização e foram distribuídos 554 panfletos com dicas de segurança no trânsito. Além disso, 325 pessoas foram abordadas e 17 Registros de Ocorrências (Reds) foram confeccionados.

Ainda Segundo a PRE, não houve nenhum registro de roubo de veículos nem assalto em praças de pedágio.

MG-050

De acordo com a concessionária AB Nascentes das Gerais, responsável pelo Sistema MG-050/BR-265/BR-491, neste ano houve uma redução de 35% no número de acidentes e 45% no número de vítimas, comparados com o mesmo período do ano passado. Foram 15 acidentes e 32 vítimas contra 23 ocorrências e 58 vítimas em 2017.

A concessionária registrou a passagem de aproximadamente 210 mil veículos pelo Sistema MG-050/BR-265/BR-491.