A Polícia Militar Rodoviária de Formiga (PMRv) divulgou nessa segunda-feira (25) o resultado da “Operação Natalina”.

A operação ocorreu das 13h de sexta-feira (22) as 23h59 dessa segunda-feira (25). Três acidentes foram registrados nas estradas da região nenhum com vítima fatal.

A ocorrência mais grave, um engavetamento na MG-050, foi registrada no sábado (23).

O acidente foi registrado na altura do km 196 e envolveu três veículos. Uma pessoa teve ferimento leve.

Também no sábado na BR-354 um veículo com placa de Patos de Minas se chocou contra um barranco e deixou duas pessoas levemente feridas.

O terceiro acidente foi registrado nessa segunda-feira. O acidente ocorreu na altura do km 209 da MG-050, em Córrego Fundo e envolveu uma motocicleta e um caminhão.

O condutor da moto colidiu na traseira do caminhão e ficou levemente ferido.

Prisão

Um jovem de 24 anos foi preso na madrugada de domingo (24) por conduzir veículo sob influência de álcool.

Ele foi flagrado conduzindo uma caminhonete em ziguezague e com os faróis traseiros apagados.

O condutor foi autuado em mais de R$3 mil, teve a C.N.H recolhida e ainda vai responder pelo crime de trânsito. O veículo foi removido.

Fiscalização

Duzentos veículos foram fiscalizados pela PMRv e 235 pessoas abordadas, cinco foram flagradas dirigindo sob efeito de álcool.

A PMRv confeccionou cinco Boletins de Ocorrências e 47 multas.

Não houve nenhum registro de roubo de veículo ou de assalto ao pedágio.

Comparação com 2016

Durante a “Operação Natalina de 2016, foram registrados dois acidentes sem vítimas, um com vítima não fatal e nenhum com vítima fatal.