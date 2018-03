Redação Últimas Notícias

O feriado prolongado será de muito sol e bastante calor em Formiga e região. O ar está mais seco o que diminui a chance de chuva e o índice de umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 30%.

De acordo com a Climatempo serão esperadas pancadas de chuva apenas para a tarde de domingo (1°). As temperaturas poderão variar entre 17ºC e 33°C. Nesta quinta-feira (29) os termômetros devem chegar a 31°C, não chove.

Confira a previsão:

Quinta-feira (29): Sol com algumas nuvens. Não chove. Variação ↓17°C – ↑ 31°C.

Sexta-Feira (30): ): Sol com algumas nuvens. Não chove. Variação ↓16°C – ↑ 32°C.

Sábado (31): Sol com algumas nuvens. Não chove. Variação ↓17°C – ↑ 32°C.

Domingo (1º): Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto. Variação ↓18°C – ↑ 33°C.