Nesta quinta-feira (2) o dia voltou a amanhecer com aquela sensação de frio que pegou os mineiros “de surpresa”. O céu deve ficar claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuvas em todo o estado. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de chuvas e baixas temperaturas até sexta (3). Entretanto, para o feriado de 7 de setembro, a situação muda de figura.

A partir de sábado (4) as temperaturas se elevam e o feriado de 7 de setembro deve ser de sol e calor com termômetros acima dos 30°C, principalmente na capital mineira.

“As temperaturas começam a sofrer ligeira elevação em todo o estado a partir do sábado. Já na terça-feira (7) do feriado, os termômetros podem chegar aos 32°C em BH e na Região Metropolitana. Com isso, a previsão é de que estes próximos dias sejam mais quentes com predomínio de sol”, explica a meteorologista Anete Fernandes.

Ainda segundo o Inmet, em Belo Horizonte, a menor temperatura registrada nesta quinta foi na estação meteorológica do Cercadinho, com 13,3°C. Já a máxima não deve passar dos 26°C.