O feriado prolongado do Dia do Trabalhador terminou com 15 mortos nas estradas estaduais e federais delegadas à Polícia Militar Rodoviária de Minas (PMRv). Ao todo, foram 220 acidentes com 225 feridos. Em relação ao ano anterior, houve uma queda na maioria dos índices. Em 2017, a PMRv registrou 232 acidentes, 20 mortes e 200 feridos.

Os números foram contabilizados entre 0h da última sexta-feira (27) e 23h59 desta terça (1º),

Durante as operações, 119 pessoas foram presas, sendo 14 por dirigir sem a carteira de habilitação, 72 por embriaguez ao volante, 11 por outros crimes de trânsito e 22 por crimes diversos. Foram recolhidas 255 carteiras e autuados 645 inabilitados.

Em vários pontos das rodovias do Estado, os policiais militares fiscalizaram 44.614 veículos, captaram 3.011 imagens por radar e realizaram 5.115 testes de etilômetro (bafômetro).

O balanço da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com os números das BRs mineiras, deve sair nesta quinta-feira (3), já que operação feita pelo órgão termina na noite desta quarta-feira.

