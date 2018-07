Redação Últimas Notícias

Com a chegada das férias escolares de julho é importante que o consumidor planeje com cuidado sua viagem para que sejam evitados alguns problemas. O alerta é do Procon Regional em Formiga que divulgou algumas orientações referente a reserva de hotel, aluguel de casa, reservas on-line e bagagens. Confira as dicas:

O período de viagem deve ser planejado com antecedência. Se a opção for pelo pagamento parcelado, é importante que seja feita uma análise para saber se a prestação mensal comprometerá o orçamento.

A etapa seguinte que necessita atenção é a do transporte e da hospedagem, com a conciliação das datas da viagem com as reservas feitas em hotéis, períodos de estada e horário de chegada. Ao realizar a reserva, o consumidor deve comunicar à agência de turismo os requisitos esperados para a sua viagem, como hotéis de preferência, localização, nível de conforto, lazer e o tipo de acomodação.

Antes da reserva, é preciso obter a informação sobre os serviços incluídos no preço da diária. As reservas também precisam ser feitas com antecipação, com o comprovante emitido, pois, se houver desistência, o hotel deve ser notificado, uma vez que alguns cobram multa. Se for dado algum sinal ou pagamento antecipado, um recibo precisa ser emitido e também o ”voucher”, que é o documento garantindo que a acomodação no hotel está reservada e paga. É recomendado também guardar os comprovantes

A antecedência também é importante para o transporte, pois as férias e feriados são ocasiões em que as companhias aéreas e terrestres não têm passagens à disposição para qualquer horário e data. As empresas são responsáveis pela bagagem. Se houver extravio, os passageiros devem ser indenizados mediante a apresentação do comprovante de bagagem, num prazo máximo de 30 dias.

Aluguel de casa ou apartamento

Para quem vai alugar uma casa ou apartamento, é recomendado vistoriar o local, se possível e de preferência com o locador/proprietário ou representante, e relacionar por escrito as condições gerais do imóvel. Não confie totalmente em fotos colocadas na internet. Pegue referências e informações com pessoas que já tenham ocupado o local.

O Procon Regional não aconselha o pagamento integral da locação e recomenda a exigência de confirmação de pagamento, além de guardar recibos, extratos, contrato e outros documentos que comprovem a transação com o locador.

Turismo Local

Aproveitem essa época para conhecer melhor os municípios de Formiga, Córrego Fundo e Pimenta, bem como a região em que vivemos e, assim, valorizar nossa cultura, nosso clima e as paisagens/natureza.

O Procon Regional atende consumidores de Formiga, Córrego Fundo e Pimenta. Os consumidores que se sentirem lesados ou necessitarem de algum esclarecimento devem comparecer ao órgão que está situado na rua Lassance Cunha, nº 82, no Centro de Formiga. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h. O telefone de contato é o (37) 3329-1830.