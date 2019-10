Reprodução/Instagram

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

Com a notícia da gravidez de Fernanda Lima , os dois decidiram mudar de casa, afinal, família maior, casa maior. E é bem aí que surge uma polêmica, durante a escolha da casa, eles receberam ajuda de um corretor de imóveis, porém não pagaram sua porcentagem na compra do apartamento.

“A Fernanda Lima e o Rodrigo Hilbert estão sendo acusados agora na Justiça de promover um calote contra um corretor de imóveis no valor de R$ 513 mil.” afirmou o jornalista AlessandroLo-Bianco.

Sidney Matos Lima, é o corretor que colocou o casal na Justiça. Ele afirma que Fernanda e Rodrigo o procuraram dizendo que queriam uma cobertura no bairro de Ipanema, para ajuda-los ele estipulou um contrato de que receberia 6% do valor do imóvel adquirido.

Porém, para comprar o novo lar, o casal falou diretamente com o proprietário e, assim, não pagou a comissão de Sidney, que seria 513 mil reais, uma vez que Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert pagaram cerca de 8 milhões de reais em sua nova cobertura.