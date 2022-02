Uma Ferrari preta pegou fogo e ficou completamente destruída nesta segunda-feira (7) no Aglomerado da Serra, na Zona Sul de Belo Horizonte. Segundo moradores da região, uma boca de fumo funciona no local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o incêndio ocorreu na Rua Flor de Maio, esquina com Rua Bandonion, durante a madrugada. O dono do veículo, de 35 anos, não teve ferimentos. De acordo com o Estado de Minas, ele é dono de um kartódromo.

Acionado às 2h23, o Corpo de Bombeiros apagou as chamas com cerca de 2 mil litros d’água. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Moradores disseram que o fogo atingiu a fiação de internet e telefone do quarteirão e que, por isso, esses serviços estão suspensos na localidade desde a madrugada.