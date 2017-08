Nesse final de semana, foi realizada na cidade de Formiga a Festa do Reinado de Nossa Senhora do Rosário. A celebração contou com a participação de 35 ternos de congado.

Além dos ternos pertencentes à diretoria da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, participaram ternos de Araxá, Campos Altos, Itapecerica, Itaúna, Arcos, Oliveira, Carmópolis de Minas, Ouro Preto e Ipatinga.

Um grande público prestigiou os três dias de evento. Segundo o presidente da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, Wanderlaine Aparecido da Silva, o evento foi um sucesso e tudo ocorreu com paz e alegria. “Foram três dias de uma linda festa. Gostaria de agradecer à Prefeitura e à Secretaria de Cultura pelo apoio que nos deram”, disse.