A pandemia de coronavírus segue cancelando eventos pelo Brasil e, pela primeira vez em 64 anos, a tradicional festa do Peão de Boiadeiro de Barretos (SP) não será realizada.

Essa será a primeira edição cancelada do evento desde o surgimento, em 1956. A confirmação do cancelamento foi realizada na madrugada deste domingo (30) durante uma live feita no canal oficial da organização do evento.

O evento, que estava inicialmente programado para ser realizado em agosto, foi adiado para 28 de outubro a 2 de novembro. Com o adiamento, a festa foi remarcada para agosto de 2021 (entre os dias 19 e 29). Em virtude das medidas de restrição causadas pela pandemia, a organização optou pelo adiamento da festa.

“Tentamos e torcemos muito para que tivéssemos condições de realizar a festa ainda neste ano. Mas nossa prioridade é a segurança e a saúde de todos os envolvidos”, disse Jerônimo Luiz Muzetti, presidente da associação que organiza a festa.