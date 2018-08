Nesse final de semana foi realizada a Festa do Reinado do Rosário, em Formiga.

O evento cultural, que ocorre há mais de cem anos, reuniu cerca de 30 ternos vindos de diversas cidades mineiras, como Arcos, Itapecerica, Uberaba, Uberlândia, Ituiutaba, Jacuí e Itatiaia.

A festa teve início na noite de sexta-feira (17), com a Missa Conga na Igreja do Rosário. Na manhã de sábado (18), os ternos se concentraram na porta da sede do Congado. Após o almoço, desceram para a Emart (antiga sede da banda), no Centro e, em seguida, saíram em uma procissão até a Igreja do Rosário.

No início da manhã desse domingo (19), os participantes se concentraram na sede do Congado e foram até o Cruzeiro do Rosário. À tarde, desceram para a sede da banda e, às 19h, saíram em procissão, com as imagens de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia, até a Igreja do Rosário.