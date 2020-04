Os festivais de Cultura e Inverno e de Gastronomia Rural, em Itapecerica, foram adiados pela Prefeitura diante da pandemia do novo coronavírus.

O prefeito Wirley Rodrigues (PHS) explicou nesta quarta-feira (1º) que a decisão ocorreu, principalmente, porque os festivais reúnem milhares de pessoas de várias regiões do país.

O Festival de Gastronomia Rural estava previsto para ser realizado entre os dias 11 e 14 de junho. O Festival de Cultura e Inverno, por sua vez, seria entre os dias 19 e 26 de julho. A Prefeitura informou que ainda não definiu as novas datas para não correr o risco de um novo adiamento.

Até essa terça-feira (31) a cidade tinha sete casos suspeitos pela doença, segundo o boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Os dados referentes a essa quarta-feira não foram atualizados no boletim, até 12h30.

“Em um momento onde é pregado o isolamento social, como parte importante para o combate ao vírus, resolvemos adiar essas festas que ocorreriam em junho e julho. Faremos em um futuro breve esses eventos, esperamos poder realizar essas festas. Mas neste momento, os recursos que seriam utilizados nestes eventos vamos empregar para o combate ao vírus. A saúde da população é prioridade”, disse o prefeito.

Decreto

Um decreto do dia 24 de março, publicado pela Prefeitura de Itapecerica, obriga os moradores a se recolherem das 20h até as 5h do dia seguinte. O documento completa outros dois decretos e ainda define o horário de funcionamento do comércio de gêneros alimentícios.

No município foram feitos quatro testes de coronavírus, segundo a assessoria do Executivo. Ainda não há resultado de nenhum deles. Segundo a Prefeitura, no decreto estão providências complementares à situação de emergência em saúde pública no município, provocada pela epidemia de coronavírus.

“As medidas mais rigorosas foram necessárias devido ao agravamento da transmissão comunitária do agente coronavírus em todo o território nacional e também porque muitas pessoas têm se mostrado resistentes ao isolamento social, imprescindível neste momento”, destacou o prefeito Wirley Reis (PHS).

Fonte: G1