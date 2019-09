Formiga foi palco, no final de semana, de grandes apresentações musicais. A segunda edição dos Festivais “Canta Formiga” e “Louva Formiga”, promovida pela administração municipal, foi um sucesso e reuniu artistas formiguenses e de diversos lugares do Brasil.



Pelo estacionamento do Terminal Rodoviário passaram inúmeras pessoas que prestigiaram os artistas que se apresentaram e concorreram a prêmios. Na noite de sábado (21) o local escolhido para a festividade recebeu grande público que, cheio de animação, prestigiou o show da banda “14 Bis”, composta pelos músicos e amigos Cláudio Venturini, Sérgio Magrão, Vermelho e Hely Rodrigues.

‘Canta Formiga’

Na sexta-feira (20) 14 músicas foram apresentadas ao público e aos jurados. Na tarde do sábado (21), outras 14 canções inéditas concorreram a uma vaga para a grande final. Às 18h, houve o anúncio das dez melhores músicas escolhidas pelo corpo de jurados (apresentadas na primeira e segunda etapa) e foi definida, por sorteio, a ordem das apresentações finais. Os artistas finalistas subiram ao palco, às 20h, e apresentaram novamente as canções autorais, que foram avalizadas em três quesitos: letra, música e interpretação. Confira os vencedores.