Os festivais musicais “Canta Formiga” e “Louva Formiga” serão realizados neste final de semana.

Os concursos terão início nesta sexta-feira (20) com a primeira etapa do festival de música brasileira, “Canta Formiga”. O evento será realizado no Terminal Rodoviário, a partir das 20h.



As canções que serão apresentadas são: 1ª Belo Horizonte; 2ª Viola Mestiça; 3ª Quantas Mulheres; 4ª Estação Felicidade; 5ª Profanas Andam de Carruagem; 6ª Faça Acontecer; 7ª Jardim de Inverno; 8ª Deixei de Saber; 9ª Senhora Senhorita; 10ª Meu Nós; 11ª Seja Menino ou Menina; 12ª Luz dos Corações; 13ª Pelos Cantos; 14ª Calango na Cidade e 15ª Fruto Proibido.



Neste sábado (21) a segunda etapa do festival terá início às 14h com apresentação das canções: 1ª Solicitudes; 2ª Que Nem Passarim; 3ª Perícia Incerta; 4ª Desculpas; 5ª Costura; 6ª Ao Sucesso; 7ª Um Velho Açoite; 8ª Manhã Serena; 9ª Saudade Danada; 10ª Nós de Dentro; 11ª É Preciso Ter História; 12ª Não Vou; 13ª Meu Universo é o Mar; 14ª Cartas Marcadas e 15ª Herança.

O fechamento do evento contará com apresentação da banda “14 Bis”. Apadrinhado por Milton Nascimento, o grupo foi criado no final do ano de 1979 pelos irmãos Flávio e Cláudio Venturini, Hely Rodrigues, Vermelho e Sérgio Magrão.

A premiação do festival será: 1º lugar R$4.500, 2º lugar R$3.500, 3º lugar R$2.500, melhor intérprete R$1.500 e melhor música formiguense R$3 mil.

“Louva Formiga”

No domingo (22) ocorrerá o concurso de música religiosa “Louva Formiga”. O evento será realizado a partir das 13h, também no estacionamento do Terminal Rodoviário.

Vinte canções concorrerão ao prêmio. A ordem de apresentação será: 1ª Árvore da Vida; 2ª Nunca me Deixou, 3ª Cultura da Alma, 4ª Perfeito Mistério, 5ª Fixa em Mim, 6ª Escolhas, 7ª Perto de Ti; 8ª O Verdadeiro Amor; 9ª Sobre a Oração; 10ª Nascentes Filhos e Rios; 11ª Eis me Aqui; 12ª Desapego; 13ª Minha Opção; 14ª Renovação; 15ª O Sopro de Deus que Vive em Mim; 16ª Minha Oração; 17ª Pode Ser Amor; 18ª Ele Cuida de Ti, 19ª Sant’Ana e 20ª Respostas.

A premiação será: 1º lugar: R$2.500, 2º lugar: R$1.500, 3º lugar: R$1 mil e melhor intérprete: R$1 mil.

O corpo de jurados dos dois concursos será composto por nove pessoas, escolhidas pelo Poder Executivo. Ele será dividido em trios que analisarão letra, música (melodia, harmonia e arranjo) e interpretação.

Praça de alimentação

As entidades responsáveis pela praça de alimentação dos dois festivais serão as associações Tatame do Bem e a Comunitária do Bairro Santa Luzia. Elas foram escolhidas por meio de edital de chamamento público.