Redação Últimas Notícias

A primeira edição do Festival Canta Formiga começa nesta sexta-feira (3). O evento será realizado no Centro Cultural Claudinê Silvio dos Santos (antiga Casa do Engenheiro) a partir das 19h

O concurso musical contará com duas fases, nesta sexta ocorrerá a fase local, com apresentação de 19 canções de compositores formiguenses. Já neste sábado (4) será realizada a fase nacional com apresentação de 17 músicas de compositores de diversas partes do país. Confira a lista aqui.

Ao todo serão distribuídos R$15.400 em prêmios: R$3 mil (primeiro lugar); R$2.400 (segundo lugar) e R$1.800 (terceiro lugar) nas duas fases. O melhor intérprete geral levará R$1 mil.